Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Дании и Грузии

Первый случай заражения китайским коронавирусом подтвержден в Дании. Заболевшего изолировали у него дома, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Речь идет о мужчине, который вернулся с горнолыжного курорта на севере Италии, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

В свою очередь, «Интерфакс» сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Грузии. У 50-летнего мужчины, который накануне вернулся на родину через Азербайджан из Ирана, подтвердили заражение коронавирусом COVID-19, он доставлен в Тбилисскую инфекционную больницу и изолирован. При этом власти утверждают, что заразившийся мужчина не контактировал с другими гражданами Грузии, так как был госпитализирован прямо с таможни. Поэтому в стране на данном этапе нет причин для объявления чрезвычайного положения.