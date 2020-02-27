Автомобилисты сообщают о «тонущей» ул. Буткова в Калининграде (видео)

В Калининграде на ул. Буткова наблюдается подтопление проезжей части. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». «Ул.Буткова медленно тонет второй день, и никто ничего не делает», — утверждает автор выложенного в сообществе видео.
В Калининграде на ул. Буткова наблюдается подтопление проезжей части. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». «Ул.Буткова медленно тонет второй день, и никто ничего не делает», — утверждает автор выложенного в сообществе видео.
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