В Калининграде пропали три школьника (фото)

В Калининграде объявлены в розыск 14-летний подросток и две школьницы, пропавшие накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

14-летний Дмитрий Грибовский, проживающий на улице Дзержинского, в среду в период с 8 до 21 часа ушел из школы по улице Емельянова, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.





Приметы: на вид 15-16 лет, плотного телосложения, рост 163 см, волосы темные короткие.

Был одет: черный длинный пуховик, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки, черный школьный рюкзак.

Может находиться в г. Черняховске.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).





12-летняя Сабина Красноблодцева, проживающая на улице Невельской, и 13-летняя Валерия Миронова, проживающая на улице Третьяковской, в среду около 13 часов ушли из дома, и до настоящего времени их местонахождение также не установлено.

Красноблодцева Сабина была одета в красную куртку, серые штаны, ботинки темного цвета. При себе имела рюкзак темного цвета.





Миронова Валерия была одета в куртку зеленого цвета, розовую шапку, зеленый шарф, черные кроссовки марки «адидас». При себе имела синий рюкзак. Особые приметы: над левым глазом и на правой щеке имеются шрамы.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-013, 8 (4012) 552-098 или 02.

Фото предоставлены пресс-службой УМВД