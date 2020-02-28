В Калининграде нашли трех объявленных в розыск школьников

В Калининграде нашли трех школьников, объявленных в розыск накануне. Об этом в пятницу, 28 февраля, корреспонденту «Нового Калининграда» рассказали в пресс-служба областного УМВД.



14-летнего мальчика нашел дядя, который сразу сообщил полицейским об обнаружении потерянного родственника. Девочки же находились в гостях у своей подруги.

Правоохранительные органы установили, что каких-либо противоправных действий в отношении школьников за время отсутствия совершено не было. С подростками провели профилактические беседы о недопустимости самовольного ухода из дома.