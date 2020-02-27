В Правдинске водителя без прав арестовали на 10 суток (видео)

В Правдинске нетрезвого водителя за незаконное управления автомобилем приговорили к аресту. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщает областная ГИБДД.
Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Форд», за рулем которого находился 35-ти летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения. У нарушителя при себе не оказалось никаких документов. Выяснилось, что у мужчины попросту нет водительских прав. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он ответил отказом.
По факту выявленного административного правонарушения сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ, после чего водитель доставлен в суд, где ему было вынесено административное наказание в виде ареста 10 суток.
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В Правдинске нетрезвого водителя за незаконное вождение автомобилем приговорили к аресту. В городе Правдинске находясь на маршруте патрулирования сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки «Форд» за рулем которого находился 35-ти летний водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя из полости рта. Нарушитель не имел при себе никаких документов. При дальнейшем разбирательстве было установлено, что мужчина не имеет права на управление транспортными средствами. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он ответил отказом. По факту выявленного административного правонарушения сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ, после чего водитель доставлен в Суд, где ему было вынесено административное наказание в виде ареста 10 суток. #гибдд39
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