В Луговом 19-летний рецидивист ограбил пенсионерку

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки в поселке Луговое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции поступила информация о нападении на пожилую женщину на улице Центральной в посёлке Луговое. 69-летняя потерпевшая рассказала, что сзади к ней подбежал неизвестный, ударил по голове и повалил на землю, после чего стал вырывать из рук сумку с кошельком и банковскими картами. Пенсионерка пыталась оказать сопротивление, и злоумышленник смог забрать сумку, лишь порвав ручки от неё.

Неподалёку от места преступления полицейские обнаружили сумку с пустым портмоне, из которого пропали денежные средства в сумме 350 рублей и банковские карты, записки с пин-кодами к картам находились в том же кошельке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника. Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Также полицейские установили, что мужчина пытался снять деньги с похищенных камер при помощи банкоматов в двух торговых центрах. Похитить средства с карточек ему так и не удалось, поскольку банк их заблокировал.

Спустя время оперативники регионального Управления уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 19-летний местный житель.

Следствием ОМВД России по Гурьевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.