В Луговом 19-летний рецидивист ограбил пенсионерку

В Луговом 19-летний рецидивист ограбил пенсионерку
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки в поселке Луговое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции поступила информация о нападении на пожилую женщину на улице Центральной в посёлке Луговое. 69-летняя потерпевшая рассказала, что сзади к ней подбежал неизвестный, ударил по голове и повалил на землю, после чего стал вырывать из рук сумку с кошельком и банковскими картами. Пенсионерка пыталась оказать сопротивление, и злоумышленник смог забрать сумку, лишь порвав ручки от неё.

Неподалёку от места преступления  полицейские обнаружили сумку с пустым портмоне, из которого пропали денежные средства в сумме 350 рублей и банковские карты, записки с пин-кодами к картам находились в том же кошельке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника. Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Также полицейские установили, что мужчина пытался снять деньги с похищенных камер при помощи банкоматов в двух торговых центрах. Похитить средства с карточек ему так и не удалось, поскольку банк их заблокировал.

Спустя время оперативники регионального Управления уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 19-летний местный житель.

Следствием ОМВД России по Гурьевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter