В Польше почти 50 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Польше 47 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Как передаёт РИА «Новости», об этом в четверг, 27 февраля, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский журналистам в Варшаве.



«Сегодня у нас есть 47 человек, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус. 55 человек находятся под наблюдением на домашнем карантине», — сказал Шумовский.

Также 1570 человек находятся под наблюдением без карантина. По словам министра, пока не подтверждено ни одного случая заражения, однако коронавирус появится в Польше в ближайшее время. «Это вопрос ближайших дней, я думаю», — сказал он.

Как сообщает издание Express Ilustrowany, известно об одном случае возможного заражения в Лодзи. 25-летняя женщина после месяца в Таиланде по возвращении в Лодзь обратилась в больницу. По данным источников издания, тест подтвердил заражение коронавирусом. Образцы отправлены в Варшаву для изучения и подтверждения.