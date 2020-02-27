В Польше почти 50 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Польше почти 50 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Польше 47 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Как передаёт РИА «Новости», об этом в четверг, 27 февраля, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский журналистам в Варшаве.

«Сегодня у нас есть 47 человек, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус. 55 человек находятся под наблюдением на домашнем карантине», — сказал Шумовский.

Также 1570 человек находятся под наблюдением без карантина. По словам министра, пока не подтверждено ни одного случая заражения, однако коронавирус появится в Польше в ближайшее время. «Это вопрос ближайших дней, я думаю», — сказал он.

Как сообщает издание Express Ilustrowany, известно об одном случае возможного заражения в Лодзи. 25-летняя женщина после месяца в Таиланде по возвращении в Лодзь обратилась в больницу. По данным источников издания, тест подтвердил заражение коронавирусом. Образцы отправлены в Варшаву для изучения и подтверждения.

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