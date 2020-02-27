На Суворова 11-летний мальчик выбежал под колеса «Ауди» (видео)

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На Суворова 11-летний мальчик выбежал под колеса «Ауди» (видео)

На ул. Суворова в областном центре в ДТП пострадал 11-летний мальчик, выбежавший на дорогу. Водитель попытался избежать столкновения и съехал в кювет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 27 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около 13.30 в четверг. По ул. Суворова со стороны Прибрежного ехал автомобиль «Ауди A8» под управлением 33-летнего водителя. Мужчина рассказал инспекторам, что скорость он не нарушал, а мальчик резко выбежал на дорогу прямо под колеса. Момент ДТП попал на видеорегистратор, запись подтверждает слова водителя.

«В последний момент где-то на расстоянии буквально в три метра до школьника до этого [я его увидел]. Он кинулся под колеса, и я ушел в кювет, чтобы избежать более тяжких последствий. После этого вышел малому какую-то помощь оказать. Он был в сознании, хотел вообще встать и домой пойти, я ему сказал — сиди, сейчас скорая приедет. Потому что он вообще в шоке мог быть. Скорая как раз ехала навстречу, остановили скорую, посадили его в экипаж этот и ему оказали первую медицинскую помощь. Потом второй экипаж, который вызвали по телефону, я звонил в 112, мама его пришла, они его отвезли в больницу», — рассказал водитель.

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