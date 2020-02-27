Под Неманом мужчина из ревности забил знакомого насмерть

Житель посёлка Тушино под Неманом подозревается в избиении знакомого до смерти, сообщили «Новому Калининграду» в СУ СК России по Калининградской области.



По версии следствия, 17 февраля 2020 года, подозреваемый на велосипеде приехал в поселок Кустово Неманского района в поисках своей сожительницы. Приревновав возлюбленную к общему знакомому, он избил его. Спустя два дня от полученных травм 57-летний потерпевший скончался в больнице.

В отношении 42-летнего жителя Тушино возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте. В ближайшее время следствие изберет ему меру пресечения и предъявит обвинение.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.