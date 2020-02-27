В Калининграде затопило дорогу в микрорайон Прегольский (видео)

В Калининграде затопило дорогу в микрорайон Прегольский. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщают члены «Сообщества автомобилистов Калининградской области».
На выложенном в паблике видео запечатлен довольно внушительный отрезок автодороги, полностью покрытой водой. Видно, что уровень воды доходит до днища машин с низкой посадкой.
«Повысился очень сильно уровень речки Преголь», — пояснил причину затопления в соцсети директор МБУ «Гидротехник» Алексей Мойса, комментируя новость.
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