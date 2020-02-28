В торговом центре в Калининграде загорелась одежда

В торговом центре на проспекте Мира в Калининграде случился пожар из-за замыкания электропроводки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном кирпичном здании торгового центра «Спутник» поступило в 12.45 в четверг. В магазине одежды на третьем этаже замкнуло проводку и загорелся товар на площади 1 кв.м.

На место выехали пожарные расчеты в составе 17 человек и 3 единицы техники, но возгорание было ликвидировано до их прибытия, никто не пострадал.