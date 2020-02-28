Полиция вычислила жителя Гурьевска, обокравшего коллег перед увольнением

Полиция задержала жителя Гурьевска, который обокрал коллег перед своим увольнением, пишет в пятницу, 28 февраля, пресс-служба регионального УМВД.



Сообщается, что горожанин работал с потерпевшими на одном из местных предприятий. Он предложил товарищам воспользоваться его услугами, заверив, что является мастером электронной техники. Коллеги отдали мужчине 3 мобильных телефона и ноутбук, а также заплатили за услуги 14 тысяч рублей, однако на следующий день узнали об увольнении «помогавшего» им сотрудника. Уточняется, что дозвониться до него и вернуть технику у них не получилось.

При этом мужчина сменил жилье, чтобы его не смогли найти. В итоге, когда злоумышленника задержали, при себе у него оказалась только часть украденных устройств. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.