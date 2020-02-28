Калининградка отсудила 200 тысяч после падения на Ленпроспекте

Калининградка отсудила 200 тысяч после падения на Ленпроспекте
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде женщина взыскала с дорожной компании 200 тысяч рублей после того, как споткнулась о штыри в тротуаре. Такое решение принял Центральный районный суд, сообщили «Новому Калининграду» в его пресс-службе.

Инцидент произошел в июне 2019 года, когда горожанка шла по Ленинскому проспекту в сторону Южного вокзала. Рядом с магазином бытовой техники и электроники из тротуара торчали штыри, которые она не заметила. Когда женщина споткнулась и упала, прохожие вызвали ей скорую помощь — медики выявили у нее закрытый перелом руки, ушибы и ссадины в области носа. Также пострадавшей понадобилась операция, после которой она еще неделю находилась на стационарном лечении.

Представитель ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» в суде возражал против иска, объясняя это тем, что «наряд-заказ на выполнение работ по устранению штыря на тротуаре по указанному адресу к ним не поступал». Также ответчик указал, что женщина завысила размер моральной компенсации за падение, в котором сама виновата из-за грубой неосторожности. На предприятии посчитали, что она должна была заметить препятствие.

Однако в ходе разбирательства суд признал, что торчавшие из тротуара штыри по цвету сливались с его поверхностью, а значит пострадавшую нельзя обвинять в грубой неосторожности. Кроме того, организация должна была оценивать состояние дорог не реже 1 раза в неделю согласно своим обязательствам.

Центральный районный суд удовлетворил требования пострадавшей в полном объеме и взыскал с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

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