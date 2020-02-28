Суд: мужчине, задавившему водителя под Зеленоградском, дали 2 года колонии

В Зеленоградске водителя, который в мае прошлого года задавил другого автомобилиста, приговорили к 2 годам колонии, сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.



Напомним, инцидент произошел на 5-м километре дороги «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск — Куликово — Заостровье». Водитель «Ауди» в темное время суток ехал в сторону Пионерского со скоростью не менее 78 км/час. Сообщается, что мужчина столкнулся с неисправным «Мерседесом», поскольку неправильно выбрал скорость движения. Под кузовом машины находился молодой человек, который пытался починить свой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.