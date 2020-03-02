Жительница Краснознаменска подозревается в краже 52 тыс. руб. со счета предприятия

В Краснознаменске 45-летня местная жительница подозревается в краже 52 тысяч рублей со счета автотранспортного предприятия, пишет в понедельник, 2 февраля, пресс-служба регионального УМВД.



Как пояснили в ведомстве, подозреваемая в течение нескольких месяцев выписывала себе незаконные денежные премии, однако после проведения очередной ревизии начальство обнаружило расхождения в документации предприятия и обратилось в полицию.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.