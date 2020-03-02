В Калининграде офицер получил штраф за кражу 400 литров топлива

В Калининграде военнослужащий незаконно сбыл частному предпринимателю 400 литров дизельного топлива. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ВСУ СК по Балтийскому флоту.



Как установили в ходе проверки, в октябре 2018 года заместителя командира батальона материального обеспечения одной из частей решил похитить находившийся у него в распоряжении дизель, чтобы затем его продавать. Для этого офицер приказал своему подчиненному заправить в баки «Камаза» 400 литров топлива, а затем продать его по цене 27 руб. за 1 литр одному из частных предпринимателей области. Чтобы скрыть следы преступления, он пометил списанный объем дизеля в документации как служебные нужды.

Следственный комитет РФ по Балтийскому гарнизону признал военного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Однако наказание смягчили, поскольку мужчина привлекался к уголовной ответственности впервые, явился с повинной, возместил причиненный ущерб и имеет несовершеннолетнего ребенка. Поэтому ему назначили наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.