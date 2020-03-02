Калининградцу грозит срок за кражу холодильника у родственницы

Калининградцу грозит срок за кражу холодильника у родственницы
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 30-летний житель города украл холодильник из квартиры родственницы. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет пресс-служба регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, в отдел полиции обратилась 44-летняя горожанка с заявлением о том, что кто-то украл из ее квартиры холодильник, взломав входную дверь. Причиненный ущерб составил 8 тысяч рублей.

После разговора с соседями пострадавшей выяснилось, что к преступлению может быть причастен имеющий судимость племянник женщины. Позже мужчину задержали и выяснили, что холодильник он уже успел продать. Однако полицейские вычислили покупателя, изъяли холодильник и вернули горожанке её имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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