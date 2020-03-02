Полиция: калининградец пытался продать два пакета героина с помощью смс

Полиция: калининградец пытался продать два пакета героина с помощью смс
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полиция вычислила 51-летнего жителя города, который пытался продать два пакета наркотических средств. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет пресс-служба регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, за мужчиной установили наблюдение перед тем, как он пытался передать запрещенные вещества. После задержания выяснилось, что при себе у калининградца было два пакета героина, которые он собирался продать покупателю, с которым вел смс-переписку.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом частью 3 статьи 30 ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

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