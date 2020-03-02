Черняховский Пенсионный фонд обязали выплатить пенсию студентке, потерявшей мать

Черняховский Пенсионный фонд обязали выплатить пенсию студентке, потерявшей мать
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске Пенсионный фонд обязали выплатить социальную пенсию студентке техникума, у которой умерла мать. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Калининградского областного суда.

Как отметили в ведомстве, летом прошлого года горожанка потеряла мать, у которой она находилась на иждивении. Поскольку девушка обучалась на очном отделении в техникуме и не могла работать, она получала деньги от покойной родственницы. В сентябре жительница города обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца, однако там ей отказали, поскольку она не смогла доказать, что находилась на иждивении у матери.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования девушки и признал за ней право на назначение социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также взыскал с Пенсионного фонда судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей и расходы на оплату юридических услуг в размере 5 тысяч рублей. Представительство учреждения с таким решением не согласилось и подало апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.


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