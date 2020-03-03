В Калининграде мошенники «заработали» миллионы с помощью чужой элитной квартиры

В Калининграде мошенники «заработали» миллионы с помощью чужой элитной квартиры
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полиция Калининграда завершила расследование дела по обвинению в серии мошенничеств семерых «черных риелторов». Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД.

Ведомство установило, что мошенническую схему разработал 37-летний калининградец. Он был связан с хищением денег под предлогом получения займов под залог не принадлежавшей злоумышленнику элитной недвижимости. Мужчина дал указание знакомому найти квартиру, хозяева которой сдают ее, но при этом проживают в другом регионе. Подозреваемые нашли квартиру стоимостью более 11 миллионов рублей.

Помощник организатора подыскал 32-летнюю местную жительницу, которая должна была выполнить роль нанимательницы жилья. Используя поддельные документы и представляясь супругой успешного бизнесмена, женщина заключила с представителями риелторской фирмы договор найма на длительный срок, при этом она завладела копиями свидетельства о собственности и паспорта владелицы квартиры.

Затем по указанию организатора его помощник нашел проживающего в Новосибирске заимодавца, который согласился выдать многомиллионный кредит под залог недвижимости. Роль владелицы квартиры выполняла привезенная злоумышленниками из Краснодарского края 58-летняя женщина, похожая на настоящую хозяйку.

Женщина убедила проверяющего, что крупная сумма денег срочно нужна ее сыну на развитие бизнеса и что долг будет возвращен в срок. Получив одобрение займа, злоумышленники открыли в банке счет и стали ждать перевода 4,3 млн руб. При этом мошенники использовали поддельный комплект документов.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников по местам их проживания и на съемных квартирах. Были изъяты поддельные документы, средства для изменения внешности и мобильные телефоны с сим-картами, оформленными на подставных лиц.

Также выяснилось, что годом ранее злоумышленники завладели квартирой калининградца, ведущего асоциальный образ жизни. По указанию организатора двое «актёров» переоформили, а затем продали недвижимость без ведома законного владельца.

Обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. На имущество фигурантов наложен арест, недвижимость будет возвращена законным владельцам. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) передано в суд для рассмотрения по существу.

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