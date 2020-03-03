Владельца кафе, убившего посетителя, приговорили к 8 годам колонии

Калининградский областной суд признал 47-летнего жителя города виновным в убийстве, которое он совершил в 2012 году. Информацию об этом во вторник, 3 марта, опубликовали в его пресс-службе.



Напомним, инцидент произошел вечером в одном из кафе города на Советском проспекте. Тогда 45-летний житель Москвы поссорился с владельцем заведения. В ходе конфликта ресторатор сначала избил посетителя, а затем начал его душить. Он несколько раз ударил свою жертву руками и ногами по голове, а затем вонзил ему нож в область шеи. От полученных ранений приезжий скончался на месте. После этого владелец кафе решил скрыть следы преступления и вывез труп, чтобы выбросить его в мусорный контейнер неподалеку.

С заявлением о пропаже человека обратился друг москвича. Уголовное дело об убийстве возбудили еще 5 сентября 2012 года, однако длительное время преступление оставалось нераскрытым.

В суде ресторатор заявил, что убивать мужчину он не планировал, хотел лишь его припугнуть. Однако суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и назначил ему 8 лет исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитник попытались обжаловать приговор в областном суде, но безуспешно.