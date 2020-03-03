Приехавшие улаживать конфликт семейной пары полицейские нашли в их шкафу коноплю

В Советске вмешательство полицейских в конфликт семейной пары обернулось уголовным делом за хранение наркотиков. Об этом во вторник, 3 марта, пишет пресс-служба регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее сожитель устроил скандал. Прибывшие на место сотрудники помирили пару, однако после этого провели обыск, во время которого в шкафу мужчины нашли запрещенные растения и сверток наркотиков. Сообщается, что внутри ящиков находились 4 куста конопли и 80-граммовый сверток марихуаны. Как отметил позже горожанин, запрещенные вещества он выращивал и хранил для себя.

В отношении подозреваемого составлен административный протокол по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», а также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.