Приехавшие улаживать конфликт семейной пары полицейские нашли в их шкафу коноплю

Приехавшие улаживать конфликт семейной пары полицейские нашли в их шкафу коноплю
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске вмешательство полицейских в конфликт семейной пары обернулось уголовным делом за хранение наркотиков. Об этом во вторник, 3 марта, пишет пресс-служба регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее сожитель устроил скандал. Прибывшие на место сотрудники помирили пару, однако после этого провели обыск, во время которого в шкафу мужчины нашли запрещенные растения и сверток наркотиков. Сообщается, что внутри ящиков находились 4 куста конопли и 80-граммовый сверток марихуаны. Как отметил позже горожанин, запрещенные вещества он выращивал и хранил для себя.

В отношении подозреваемого составлен административный протокол по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», а также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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