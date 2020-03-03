В Калининграде клиентка подала в суд на владельца салона красоты из-за ожога лица

В Калининграде клиентка подала в суд на владельца салона красоты из-за ожога лица
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на владельца салона красоты подала в суд одна из клиенток, которая получила ожог лица. Такую информацию во вторник, 3 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда.

Как отметили в ведомстве, в апреле 2019 года девушка приобрела в интернете купон, по условиям которого салон красоты должен был оказать ей косметическую услугу стоимостью 22,5 тысячи рублей. Однако после проведения процедуры калининградке пришлось обратиться за медицинской помощью к врачу-дерматологу, поскольку в салоне красоты ей обожгли кожу лица. После этого пострадавшую госпитализировали — в медицинском учреждении ей пришлось пройти курс лечения.

В салоне красоты претензию девушки проигнорировали. Сообщается, что судебное заседание по этому делу назначено на 31 марта 2020 года.

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