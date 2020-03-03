На берегу пруда в Калининграде нашли раздетый труп жителя Коми

На берегу пруда в Калининграде нашли раздетый труп жителя Коми
Виталий Невар / Новый Калининград
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На Аллее Смелых в Калининграде нашли тело 34-летнего жителя Республики Коми. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе регионального СК.

В понедельник около 9 вечера в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что прохожие нашли на берегу пруда тело мужчины. Одежду погибшего обнаружили на другом берегу пруда, она была сложена на скамейке.

По предварительной информации, смерть мужчины была не насильственной, он скончался от переохлаждения. Точнее скажет судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.

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