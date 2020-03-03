Нажала кнопку и побежала: опубликовано видео ДТП со сбитой в Советске девочкой

Нажала кнопку и побежала: опубликовано видео ДТП со сбитой в Советске девочкой
Скриншот видеозаписи, опубликованной ГИБДД
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Региональная Госавтоинспекция опубликовала видео с моментом ДТП, в результате которого пострадала 4-летняя девочка. Авария произошла в воскресенье, 1 марта, в Советске.

«На кадрах мы видим регулируемый пешеходный переход на улице Ленина, светофор сигнализирует зеленым сигналом для водителей. В этот же момент к пешеходному переходу подходит мама с ребенком, а с противоположной стороны мужчина, игнорируя правила дорожного движения, выходит на запрещающий сигнал светофора, ребенок нажимает кнопку смены сигналов и, не дожидаясь разрешения ни от мамы ни от светофора, выбегает на проезжую часть», — говорится в сообщении ГИБДД.

Ребенка сбил микроавтобус марки «Рено» под управлением 65-летнего водителя, он ехал на зеленый. «А ведь ситуация элементарная, казалось бы все под контролем и дорожные ограждения присутствуют и пешеходный переход регулируемый, но зачастую многое зависит от нас самих, нам бы в очередной раз не мешало повторить правила и объяснить детям, что переходить дорогу нужно, только убедившись в безопасности и держась за руку взрослого. Да и машину вести нужно аккуратнее, видя, что светофор заморгал, и нам бы снизить скорость и быть готовым к остановке перед пешеходным переходом, а нет, мы, наоборот, зачастую жмем на газ, пытаясь проскочить на авось», — отметили инспекторы ГИБДД.


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