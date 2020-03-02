В Советске под колесами «Рено» пострадала 4-летняя девочка, убежавшая от мамы

В Советске под колесами «Рено» пострадала 4-летняя девочка, убежавшая от мамы
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске в воскресенье, 1 марта, в ДТП пострадал 4-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД. 

Авария случилась в 16 часов 45 минут. По улице Ленина в направлении Интернациональной двигался «Рено» под управлением 65-летнего водителя, который при проезде регулируемого перекрестка на зеленый сигнал светофора совершил наезд на 4-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Выяснилось, что ребенок вырвался из рук матери и выбежал на дорогу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

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