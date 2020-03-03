Под Москвой электричка насмерть сбила калининградскую спортсменку

В подмосковной Кубинке погибла калининградская спортсменка Зарина Будникайте, выступавшая в составе региональной адаптивной сборной по велоспорту-шоссе и велоспорту-маунтинбайку. Об этом сообщает областное минспорта в соцсетях.

Погибшая — кандидат в мастера спорта России, призёр национальных соревнований спорта глухих, в составе региональной сборной выступала долгие годы. У нее осталась сестра — чемпионка Сурдлимпийских игр и Заслуженный мастер спорта России Алиса Бондарева. Девушки были сиротами, их тренировал заслуженный тренер России из Зеленоградска Григорий Мельников.

Зарина Будникайте в последние годы жила в Москве, несчастье случилось, когда она шла ранним утром на работу.