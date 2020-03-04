Полиция задержала калининградца, обокравшего знакомого из ночного клуба

Полиция задержала 33-летнего жителя области, объявленного в розыск несколько дней назад. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Мужчину подозревали в краже банковских карт, куртки и телевизора из дома калининградца, с которым он познакомился в ночном клубе. Оказалось, что задержанный напросился в гости к новому знакомому под предлогом продолжения застолья, а затем вынес из его квартиры ценные вещи, когда тот уснул.

Обнаруживший пропажу вещей мужчина обратился в полицию только утром, когда проснулся. Сотрудники полиции вычислили похитителя, однако смогли изъять у него лишь часть украденных вещей — в ночь преступления горожанин был настолько пьян, что не смог донести телевизор домой и разбил его по пути.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.