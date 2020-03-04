На Камской автобус врезался в «БМВ» (фото)

На ул. Камской областного центра вечером в среду произошла авария с участием рейсового автобуса. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Авария случилась на пересечении с ул. Камской. Рейсовый автобус врезался в легковой «БМВ». По словам участников сообщества, автобус оказался на встречной, потому что хотел «срезать» поворот, а легковое авто, находившееся на второстепенной, не уступило ему дорогу. Сведений о пострадавших нет, «БМВ» получил серьезные повреждения.
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