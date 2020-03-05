СК: в Калининграде таксист подозревается в изнасиловании 15-летней пассажирки

Следственный комитет возбудил в отношении 23-летнего жителя Калининграда уголовное дело о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



По версии следствия, преступление произошло в поселке Малое Исаково в ночь на 1 марта. Водитель такси, находясь в своем автомобиле, изнасиловал 15-летнюю пассажирку, а потом высадил ее из машины. Девушка обратилась за помощью к жильцам одного из многоквартирных домов, позвонила родителям, а те сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

«Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием незамедлительно. Спустя несколько часов подозреваемый задержан, благодаря грамотной и слаженной работе следователей СКР и сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области», — рассказал официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение, свою причастность к совершенному преступлению он отрицает.

Следствие намерено оказать помощь семье потерпевшей в организации мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных психологических травм. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.