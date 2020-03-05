УМВД: школьница не запомнила номер машины и приметы изнасиловашего ее таксиста

Полицейские смогли за 8 часов разыскать подозреваемого в изнасиловании школьницы таксиста, изначально не зная его примет и номера машины. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Ночью 1 марта в полицию поступило сообщение от родителей 15-летней девушки о том, что неизвестный изнасиловал их дочь. Полицейские выяснили, что преступление произошло в полночь в поселке Малое Исаково. Водитель такси «подобрал» школьницу в одном из районов Калининграда и завез в безлюдное место, где совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая не смогла запомнить ни номер автомобиля, ни приметы подозреваемого, отмечают в ведомстве.

По полученным приметам транспортного средства полицейские путем изучения маршрута его передвижения смогли выяснить госномер такси. Оперативники вышли на владельца и выяснили, что машину арендует 24-летний мужчина, который занимается частным извозом.

«Ориентировка на его задержание была передана всем патрульным нарядам полиции, и уже в 16:00 1 марта он был задержан за рулем разыскиваемого автомобиля на одной из улиц Калининграда, после чего доставлен оперативными сотрудниками управления уголовного розыска в Следственный комитет», — рассказали в УМВД.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении 23-летнего калининградца уголовное дело о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение, свою причастность к совершенному преступлению он отрицает.