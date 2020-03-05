В «Храброво» за день с авиарейсов были сняты два дебошира

В «Храброво» за день с авиарейсов были сняты два дебошира
Виталий Невар / Новый Калининград
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В аэропорту «Храброво» сотрудники транспортной полиции за один день сняли с рейсов двух буйных пассажиров, которые планировали улететь из Калининграда в Москву. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

«Так, в дневное время 58-летний житель Московской области при посадке на борт авиалайнера отказался выполнять законные требования командира воздушного судна и экипажа о предъявлении посадочного талона. Мужчина вёл себя вызывающе и грубил бортпроводникам, пугая своим поведением остальных присутствующих.

В тот же день вечером другой пассажир, 37-летний житель Калининграда, совершил аналогичное противозаконное деяние. Кроме того, согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не ориентировался в пространстве, неустойчиво стоял на ногах», — говорится в сообщении.

Правонарушители доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении первого из них составлен административный протокол по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна). Второй — привлечен к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом»).

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