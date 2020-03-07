Житель Гурьевска избил своего друга лопатой

В полицию Гурьевска обратился местный житель с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, двое приятелей поругались, и один из них избил другого лопатой.
Проведённым медицинским освидетельствованием установлен лёгкий вред здоровью потерпевшему. Орудие нападение изъято, виновник свою вину признал.
В отношении злоумышленника дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 115 «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 2 лет.
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