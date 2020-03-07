В России выявлены 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В России выявлены 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России зафиксировано четыре новых случая коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — сообщили в штабе.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Также определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России, их помещают под медицинское наблюдение.

По данным штабам, в России на данный момент зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан КНР, ранее выписанных из больниц, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.

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