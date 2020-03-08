В Санкт-Петербурге у квартиры судьи найден убитым 14-летний подросток

В Санкт-Петербурге около квартиры судьи в подъезде одного из жилых домов было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Как сообщает в воскресенье, 8 марта, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, к убийству подростка может быть причастен сын судьи.



«Сын судьи, который находился в квартире, рядом с которой было обнаружено тело подростка, может быть причастен к убийству. Он скрылся с места происшествия», — цитирует агентство собеседника.

Как пишет РИА Новости, вечером 7 марта трое подростков праздновали день рождения в квартире и смотрели хоккей. Около девяти вечера сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову одного из своих друзей, в результате чего тот погиб на месте.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства подростка. Ведется розыск подозреваемого в этом преступлении.