Калининградский экстремал сообщил, что едва не погиб в жидком азоте

Калининградский экстремал Олег Резанов сообщил, что едва не погиб во время пребывания в криокамере в парах жидкого азота. Эксперимент пришлось прервать. Об этом Резанов написал на своей страничке во «ВКонтакте».

«Я чувствовал себя хорошо, боли уже не было. <...> Что-то заставило меня прикоснуться к животу. Когда я это сделал, я не поверил своим ощущениям. Руки прикоснулись ко льду. Я посмотрел вниз и потерял дар речи. Вместо брюшной полости был сплошной кусок льда. Я прикоснулся к спине — там было то же самое. Это тело было разделено на две части широкой полосой льда через весь поясничный отдел. Глубина промерзания была настолько велика, что эта область существовала отдельно от тела. Пришел страх. Испытание было прекращено», — написал Резанов.

Он также написал, что намерен полностью восстановиться за несколько дней. Интервью «Нового Калининграда» с Олегом Резановым можно почитать тут.