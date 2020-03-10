Осужден бизнесмен, похитивший 6 млн, выделенные ему на строительство фермы

Осужден бизнесмен, похитивший 6 млн, выделенные ему на строительство фермы
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Жителя Калининградской области осудили за похищение шести миллионов рублей из бюджета, выделенных ему в виде субсидий на строительство ферм по производству мяса крупно-рогатого скота. Прокурор Нестеровского района поддержал обвинение по этому делу, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Осужденный представил в Управление сельского хозяйства подложную отчетную документацию о затратах. Он получил субсидии в размере более шести миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Подсудимый вину признал в полном объеме.

Судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter