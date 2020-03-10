Осужден бизнесмен, похитивший 6 млн, выделенные ему на строительство фермы

Жителя Калининградской области осудили за похищение шести миллионов рублей из бюджета, выделенных ему в виде субсидий на строительство ферм по производству мяса крупно-рогатого скота. Прокурор Нестеровского района поддержал обвинение по этому делу, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Осужденный представил в Управление сельского хозяйства подложную отчетную документацию о затратах. Он получил субсидии в размере более шести миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Подсудимый вину признал в полном объеме.

Судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.