В Храброво пьяного омича не пустили на рейс до Москвы

В Калининграде пьяному пассажиру не позволили вылететь в Москву. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские установили, что 45-летний житель Омска находился в стерильной зоне «Храброво» с признаками опьянения. Его доставили в отдел полиции на воздушном транспорте.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное производство. Ему грозит штраф до 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.