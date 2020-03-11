На улице Уральской «Мерседес» сбил 56-летнего велосипедиста

В Калининграде на улице Уральской под колесами «Мерседеса» пострадал велосипедист. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе УМВД.
Авария произошла в 07:30 утра, «Мерседес» под управлением 50-летней женщины двигался со стороны Советского проспекта. В районе дома № 18 водитель не выполнила требование дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу» и сбила 56—летнего велосипедиста, двигавшегося по главной дороге (по улице Озерова со стороны Советского проспекта в направлении улицы Уральской). Мужчина получил телесные повреждения.
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