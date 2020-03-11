Калининградца будут судить за покушение на убийство 19-летней сожительницы

Калининградца будут судить за покушение на убийство 19-летней сожительницы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя областного центра будут судить за покушение на убийство 19-летней девушки. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Инцидент произошёл в июле 2019 года. Находясь в квартире на улице Невского, 31-летний мужчина начал избивать свою сожительницу. Пытаясь спастись, девушка выбежала из дома. Однако злоумышленник догнал её и продолжил наносить удары. Затем он завёл жертву обратно в квартиру и, продемонстрировав нож, высказал намерение убить её.

«Довести преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку потерпевшей удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью. Позже судебно-медицинской экспертизой было установлено, что ей нанесено не менее 25-ти ударов по всему телу», — отметила Наталья Гацко.

В отношении жителя города возбудили дело по статье «Покушение на убийство», впоследствии его заключили под стражу. Вину в совершённом преступлении мужчина признал частично, пояснив, что действительно избил девушку, но без цели убийства. Однако следствие опровергло эту версию.

Правоохранители допросили свидетелей и провели ряд судебных экспертиз, в том числе психиатрическую. Специалисты установили, что калининградец не страдает каким-либо психическим заболеванием и способен контролировать свои действия.

Как выяснилось, его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. У мужчины также есть непогашенная судимость за кражу и грабёж. В октябре 2019 года калининградца приговорили к лишению свободы за угрозу убийством сожительнице. «Это преступление было совершено до инкриминируемого ему покушения на убийство», — уточнили в ведомстве. В ближайшее время уголовное дело направят на рассмотрение в суд.


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