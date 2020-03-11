Оштрафованный Польшей из-за пассажира перевозчик через суд пытается вернуть 250 тыс

Оштрафованный Польшей из-за пассажира перевозчик через суд пытается вернуть 250 тыс
Виталий Невар / Новый Калининград
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Перевозчик требует взыскать с пассажира более 250 тысяч рублей в счет штрафа, выписанного на территории Польши. Такую информацию сообщает пресс-служба Светловского городского суда.

Истец сообщил, что ответчик приобрел билет на международный автобусный рейс Калининград — Варшава. На пограничном переходе 27 ноября 2017 года при въезде в Польшу тот предъявил паспорт с недействительной с визой. Документ начинал действовать только 28 ноября того же года. Пассажира на территорию иностранного государства не пропустили, а автотранспортное предприятие польским судом было оштрафовано на сумму 250 857,15 рублей.

Перевозчик отметил, что согласно правилам перевозок пассажир обязан возместить все убытки, возникшие из-за его действий. Так как истец заплатил штраф, назначенный по вине пассажира, он просит взыскать ущерб.

Иск принят к производству суда. Предварительное судебное заседание назначено на 23 марта 2020 года

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