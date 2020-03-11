СК закончил расследование по делу водителя, сбившего женщину с коляской

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя региона, который сбил насмерть женщину с коляской в Пионерском. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.



Инцидент произошёл днём 3 ноября 2019 года в Пионерском. По версии следствия, водитель в нарушение ПДД следовал со скоростью не меньше 110 км/ч. На въезде в город он выехал на обочину и сбил 36-летнюю женщину с коляской. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

От полученных травм пешеход умерла на месте. Её двухлетнего сына, который находился в коляске, доставили в больницу. Здоровью ребёнка был причинён вред средней тяжести.

Как выяснилось, в марте 2019 года мужчина был лишён водительских прав за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. После ДТП в отношении жителя Зеленоградского округа возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения». Его заключили под стражу.

«Вину в совершённом преступлении водитель признал частично, пояснив, что установленного скоростного режима не нарушил, а потерпевшая с коляской в момент наезда находилась не на обочине, а на проезжей части. Однако эта версия опровергнута выводами автотехнической судебной экспертизы и другими доказательствами, полученными в ходе следствия», — отметила Наталья Гацко. В ближайшее время уголовное дело направят на рассмотрение в суд.