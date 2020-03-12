СК: житель Немана убил сожительницу и выпрыгнул в окно, спасаясь от огня

СК: житель Немана убил сожительницу и выпрыгнул в окно, спасаясь от огня
Новый Калининград
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Следствие предъявило обвинение жителю Немана, убившего ножом свою сожительницу. Об этом четверг, 12 марта, «Новому Калининграду» сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 24 октября 2019 года обвиняемый в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей. В ходе конфликта мужчина ножом нанес удар женщине в область шеи. От резаной раны 33-летняя потерпевшая умерла на месте.

Вину в преступлении мужчина признал. Он пояснил, что после убийства сходил в магазин, купил спиртного, выпил и лег дома спать. Проснувшись утром, он закурил. В этот момент произошло возгорание газа. Спасаясь от пожара, мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома. Злоумышленник получил травму ног.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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