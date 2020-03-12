Калининградцу грозит срок за прогулку «под наркотиками» с кокаином в кармане

Ночью в Калининграде полицейские патрульно-постовой службы Московского района города Калининграда задержали местного жителя за хранение наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе патрулирования в переулке Клинском внимание сотрудников полиции привлекло подозрительное поведение молодого человека. При проверке документов выяснилось, что 23-летний горожанин находится в наркотическом опьянении.

При проведении личного досмотра у подозреваемого в кармане обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на криминалистическое исследование, в ходе которого эксперты установили, что в пакетике находился кокаин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.