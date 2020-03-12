В Гурьевске школьницу насмерть придавило упавшим деревом (фото)

В Гурьевске школьницу насмерть придавило упавшим деревом. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 12 марта, сообщил источник в экстренных службах.
По предварительной информации, погибла девочка, ученица шестого класса, её возраст уточняется. Трагедия произошла на Калининградском шоссе в Гурьевске неподалеку от заправки «Балтнефть». На месте происшествия работают спасатели, подробности уточняются.Как сообщили очевидцы, из-за штормового предупреждения гурьевских школьников отпустили с уроков пораньше и девочка шла домой.
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