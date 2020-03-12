Пьяный грабитель силой отобрал у калининградца наушники и ключи

Пьяный грабитель силой отобрал у калининградца наушники и ключи
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде рецидивист напал в круглосуточном магазине на покупателя и ограбил его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

8 марта около 03:30 в дежурную часть поступило сообщение от 26-летнего местного жителя о том, что в круглосуточном магазине на проспекте Мира у него открыто с применением насилия похитили беспроводные наушники и ключи.

Со слов потерпевшего была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам. Подозреваемый был задержан сотрудниками ППС неподалеку от места происшествия, при себе у него находилось похищенное имущество. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 34-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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