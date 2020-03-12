В Виштынецком парке задержали мужчину, сидевшего с заряженным оружием на дереве

В Виштынецком парке полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе УМВД.

Ранее в дежурную часть по Нестеровскому району позвонил охотинспектор природного парка и рассказал, что вблизи поселка Ягодное в лесу на дереве сидит человек с ружьем. Прибывшие на место правоохранители осмотрели оружие 59-летнего мужчины, которое было заряжено, «что свидетельствовало о незаконной охоте в заповеднике». Оружие было изъято.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.