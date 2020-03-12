В Калининграде будут судить оператора подпольного игорного клуба

Жительницу Калининграда будут судить за незаконное проведение азартных игр. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Женщина работала в нелегальном заведении оператором. С посетителей клуба она брала деньги, вместо которых им начислялись кредиты. Как сообщили в ведомстве, за эту «валюту» участники могли сыграть на устройствах игорного клуба. Если посетитель выигрывал, то горожанка выплачивала ему сумму, эквивалентную количеству выигранных кредитов, а в случае проигрыша — оставляла средства в кассе заведения. Так, к моменту ее разоблачения сыграть в азартные игры на автоматах успели трое гостей заведения.

Уголовное дело в отношении жительницы города направили на рассмотрение в суд. «В отношении других участников преступной группы судом уже вынесены обвинительные приговоры», — добавили в пресс-службе.