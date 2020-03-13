47-летний калининградец подозревается в хранении наркотиков в крупном размере

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47-летний калининградец подозревается в хранении наркотиков в крупном размере

Полицейские задержали 47-летнего калининградца по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина был задержан на ул. Красной в ходе проверки оперативной информации. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом, которое, согласно проведённому исследованию, является карфентанилом, общей массой 2,60 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

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