47-летний калининградец подозревается в хранении наркотиков в крупном размере

Полицейские задержали 47-летнего калининградца по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина был задержан на ул. Красной в ходе проверки оперативной информации. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом, которое, согласно проведённому исследованию, является карфентанилом, общей массой 2,60 граммов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.
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