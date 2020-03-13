Глава УМВД: у ОВД, где обварился калининградец, не было начальника

Отдел полиции, где получил ожоги 36-летний калининградец и затем погиб, не имел утвержденного руководителя на момент происшествия. Обязанности начальника исполнял «человек из другого подразделения». Об этом в четверг, 12 марта на заседании Калининградской областной Думы заявил глава УМВД по Калининградской области Игорь Илларионов.
Всего по итогам происшествия было уволено из полиции 2 человека и 8 сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сказал Илларионов.Минувшей осенью в Калининграде погиб задержанный полицейскими 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина сломал батарею в ОМВД по Московскому району и обварился кипятком. Родственники погибшего не поверили в версию полицейских и настаивали на тщательном расследовании происшествия. История вызвала федеральный резонанс. Спустя четыре месяца по ходатайству Следственного комитета суд взял под стражу экс-начальника смены дежурной части Николая Плебуха. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
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